У Кабміні хочуть чітко визначити поняття "трудові відносини"

Мінекономіки скоро винесе відповідний законопроект на розгляд Кабміну
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує чітко визначити поняття "трудові відносини" у новому законопроекті про працю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Мінекономрозвитку Тимофія Милованова.
За його словами, законопроект скоро буде винесений на розгляд уряду.
"Мінекономіки пропонує чітко визначити трудові відносини. В новому законопроекті про працю, який ми скоро винесемо на уряд. На сьогодні такого визначення немає. Його відсутність дозволяє створювати проблеми бізнесу при перевірках і погіршує права робітників", - написав міністр.
Отже, новим документом пропонується, що наявність трудових відносин може встановлюватися за такими ознаками:
Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни Кабінет міністрів готує до Трудового кодексу. Він зазначив, що українським працівникам хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок вдвічі - від 15 днів до 30.
Як писало РБК-Україна, Верховна рада 8 скликання у 2015 році в першому читанні прийняла новий проект Трудового кодексу України. Однак він так і не був розглянутий у другому читанні.