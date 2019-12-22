У Кабміні хочуть чітко визначити поняття "трудові відносини"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує чітко визначити поняття "трудові відносини" у новому законопроекті про працю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Мінекономрозвитку Тимофія Милованова.

За його словами, законопроект скоро буде винесений на розгляд уряду.

"Мінекономіки пропонує чітко визначити трудові відносини. В новому законопроекті про працю, який ми скоро винесемо на уряд. На сьогодні такого визначення немає. Його відсутність дозволяє створювати проблеми бізнесу при перевірках і погіршує права робітників", - написав міністр.

Отже, новим документом пропонується, що наявність трудових відносин може встановлюватися за такими ознаками:

особі регулярно виплачується винагорода у грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи;

особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої нею особи;

робота виконується (послуги надаються) на визначеному особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою, робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;

особа виконує роботи (надає послуги) аналогічні за змістом та характером роботі, що виконується штатними працівниками роботодавця;

організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою;

тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни Кабінет міністрів готує до Трудового кодексу. Він зазначив, що українським працівникам хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок вдвічі - від 15 днів до 30.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада 8 скликання у 2015 році в першому читанні прийняла новий проект Трудового кодексу України. Однак він так і не був розглянутий у другому читанні.