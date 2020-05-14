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У Кабміні готують закон про відповідальність за покупку "дерева без бирки"

Новини » Політика     14.05.2020 - 14:05
У Кабміні готують закон про відповідальність за покупку "дерева без бирки"
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом передбачається сертифікація виробів з української деревини

Державне агентство лісових ресурсів України анонсувало підготовку законопроекту, який введе відповідальність за покупку "дерева без бирки". Про це заявив глава Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, передає прес-служба відомства.

Заблоцький висловив думку, що питання незаконних рубок відпаде, якщо не буде попиту на незаконну деревину.

"Переконаний, якщо не буде попиту на незаконну деревину, тоді відпаде питання незаконних рубок. Зараз готується законопроект, який, зокрема, запровадить відповідальність за покупку "дерева без бирки" і сертифікацію виробів з української деревини", - розповів глава Держлісагентства.

Нагадаємо, Державне агентство лісових ресурсів України повідомляє, що в Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%. Заблоцький зазначив, що обсяг зменшився за перший квартал 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня минулого року в Україні з'явився електронний реєстр для отримання дозволів на вирубку і заготівлю деревини.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українивырубка леса
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