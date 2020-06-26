В Кабмине допускают повторную остановку общественного транспорта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт. Однако все будет зависеть от загруженности койкомест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.

Об этом премьер заявил в интервью BBC News Украина.

"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - отметил он.

Шмыгаль также добавил, что решение о закрытии транспорта в Киеве зависит от местных властей. По его словам, инициатором остановки транспорта должен стать столичный градоначальник.

"Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или и вводить карантин на государственном уровне", - пояснил он.

Напомним, в Кабмине заявили, что Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях.

Кроме того, Киев и десять областей не могут ослабить карантин.

Добавим, что в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости COVID-19, который составляет 1 109 новых случаев.