Кабмін звільнив заступника Резнікова, якого раніше призначили послом в Індії

"Звільнено Поліщука Олександра Миколайовича з посади заступника Міністра оборони України", - йдеться у повідомленні.

Олександр Поліщук

Генерал-майор запасу Олександр Поліщук народився у 1963 році. З жовтня 2019 року на посаді заступника міністра оборони України. Голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (з грудня 2019 року).

Має досвід дипломатичної служби на посаді заступника військового представника Місії України при НАТО з 2004 по 2007 рік.

Чому його звільнили

Місяць тому стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Поліщука надзвичайним і повноважним послом в Республіці Індія.