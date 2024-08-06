UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоровʼя Ємця

Фото: Петро Ємець (moz.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет міністрів України звільнив Петра Ємця з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Про це заявив представник Кабміну Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Кадровий блок. Кабінетом Міністрів України: звільнено Ємця Петра Володимировича з посади заступника міністра охорони здоров'я України", - повідомив він. 

Однак причини звільнення Ємця з посади не повідомляються. 

Петро Ємець

Петро Ємець народився 22 березня 1981 року в Києві. Він є фінансистом і магістром з маркетингового менеджменту, отримавши диплом у Київському національному економічному університеті у 2002 році. У 2012 році здобув кваліфікацію магістра державного управління в Національній академії державного управління при президентові України.

З 2005 по 2021 рік Петро Ємець працював у Міністерстві охорони здоров'я України, де пройшов кар'єрний шлях від головного спеціаліста до заступника директора Фінансово-економічного департаменту.

У період з березня по червень 2021 року він обіймав посаду керівника експертної групи з питань планування та контролю виконання бюджетних програм в Директораті стратегічного планування та координації Міністерства охорони здоров'я України.

У червні 2021 року Ємець був призначений заступником міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України