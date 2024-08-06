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Кабмин уволил заместителя министра здравоохранения Емца

Фото: Петр Емец (moz.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров Украины уволил Петра Емца с должности заместителя министра здравоохранения.

Об этом заявил представитель Кабмина Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Кадровый блок. Кабинетом Министров Украины: уволен Емец Петр Владимирович с должности заместителя министра здравоохранения Украины", - сообщил он. 

Однако причины увольнения Емца с должности не сообщаются. 

Петр Емец

Петр Емец родился 22 марта 1981 года в Киеве. Он является финансистом и магистром по маркетинговому менеджменту, получив диплом в Киевском национальном экономическом университете в 2002 году. В 2012 году получил квалификацию магистра государственного управления в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

С 2005 по 2021 год Петр Емец работал в Министерстве здравоохранения Украины, где прошел карьерный путь от главного специалиста до заместителя директора Финансово-экономического департамента.

В период с марта по июнь 2021 года он занимал должность руководителя экспертной группы по вопросам планирования и контроля выполнения бюджетных программ в Директорате стратегического планирования и координации Министерства здравоохранения Украины.

В июне 2021 года Емец был назначен заместителем министра здравоохранения Виктора Ляшко. 

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Министерство здравоохранения Украины