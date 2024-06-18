Кабмін звільнив Найєма з посади голови Держагентства відновлення

Що передувало

Нагадаємо, 10 червня Мустафа Найєм у своїх соцмережах написав, що залишає посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Він уточнював, що зважився на такий крок через "системні перешкоди, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження".

За словами Найєма, з листопада 2023 року він та команда Держагентства відновлення стикалася з опором та протидією.

Про який опір йдеться - чиновник не розповів.

Більш детально про скандал та реакцію Кабміну можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що Найєм обіймав посаду голови Держагентства поновлення з 2023 року. Також він був заступником гендиректора "Укроборонпрому" та заступником міністра інфраструктури України.

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