Кабмін звільнив мовного омбудсмена Креміня: у чому причина

Як зазначається, рішення Кабміну про звільнення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня набере чинності 8 липня, саме тоді завершується термін його перебування на посаді.

Обрання нового омбудсмена

З липня 2020 року посаду мовного омбудсмена обіймає науковець Тарас Кремінь. Однак 8 липня закінчується його п'ятирічна каденція.

Варто зазначити, що кандидатуру на посаду Уповноваженого із захисту державної мови подають Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Міністер­ство юстиції та Уповноважений з прав людини.

Омбудсмена призначає Кабінет міністрів за результатами відкритого рейтингового голосування.

Раніше у Верховній Раді закликали омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця повторно подати кандидатуру Креміня на посаду мовного омбудсмена.

ЗМІ повідомляють, що у списку претендентів: