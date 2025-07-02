Кабмін звільнив мовного омбудсмена Креміня: у чому причина

Тараса Креміня звільнили з посади Уповноваженого із захисту державної мови. Таке рішення ухвалили через закінчення терміну призначення омбудсмена на посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.
Як зазначається, рішення Кабміну про звільнення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня набере чинності 8 липня, саме тоді завершується термін його перебування на посаді.
З липня 2020 року посаду мовного омбудсмена обіймає науковець Тарас Кремінь. Однак 8 липня закінчується його п'ятирічна каденція.
Варто зазначити, що кандидатуру на посаду Уповноваженого із захисту державної мови подають Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Міністерство юстиції та Уповноважений з прав людини.
Омбудсмена призначає Кабінет міністрів за результатами відкритого рейтингового голосування.
Раніше у Верховній Раді закликали омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця повторно подати кандидатуру Креміня на посаду мовного омбудсмена.
ЗМІ повідомляють, що у списку претендентів:
Нагадаємо, нещодавно у мережі спалахнув скандал через виступ Вєрки Сердючки у Києві. Артиста Андрія Данилка розкритикували за те, що у його шоу знову прозвучали російськомовні треки.
У скандал втрутився мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він звернувся до поліції та ініціював перевірку концерту на дотримання мовного законодавства.
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