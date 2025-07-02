Кабмин уволил языкового омбудсмена Креминя: в чем причина

Как отмечается, решение Кабмина об увольнении Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя вступит в силу 8 июля, именно тогда завершается срок его пребывания в должности.

Избрание нового омбудсмена

С июля 2020 года должность языкового омбудсмена занимает ученый Тарас Креминь. Однако 8 июля заканчивается его пятилетняя каденция.

Стоит отметить, что кандидатуру на должность Уполномоченного по защите государственного языка подают Министерство культуры и стратегических коммуникаций, Министерство юстиции и Уполномоченный по правам человека.

Омбудсмена назначает Кабинет министров по результатам открытого рейтингового голосования.

Ранее в Верховной Раде призвали омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца повторно подать кандидатуру Креминя на должность языкового омбудсмена.

СМИ сообщают, что в списке претендентов: