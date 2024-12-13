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Кабмін звільнив главу Українського інституту нацпам'яті Дробовича

Фото: Антон Дробович (acebook.com/anton.drobovych)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам'яті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тараса Мельничука.

Відповідно до рішення Кабінету міністрів: 

  • Юрія Мироненка Миколайовича було призначено заступником Міністра цифрової трансформації України; 
  • Антона Дробовича Едуардовича звільнено з посади голови Українського інституту національної пам’яті.

Як зазначається у Telegram-каналі, Дробовича було звільнення через закінчення строку призначення на посаду. 

Антон Дробович 

Дробович народився у 1986 році.

У 2010 році закінчив магістратуру в Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова, а у 2018 році завершив навчання за спеціальністю "правознавство" і здобув кваліфікацію магістра.

У 2011–2012 роках Дробович обіймав посаду журналіста та керівника аналітичного відділу в незалежному інформаційному агентстві.

Також працював у державних органах, культурних та освітніх установах. Зокрема, обіймав посади радника міністра освіти і науки України та керівника служби зі стратегічного планування і розвитку музеїв у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький Арсенал".

У 2017 став експертом з питань культури та освіти в Інституті суспільно-економічних досліджень.

У 2019-му його призначили головою Українського інституту національної пам'яті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський нещодавно оголосив про створення "Міністерства єдності". Головою відомства призначили Олексія Чернишова.

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