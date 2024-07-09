Кабмін знайшов локації для переїзду пацієнтів "Охматдиту" після удару РФ

Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимир Зеленського знайшов нові локації для розміщення лікарів та пацієнтів лікарні "Охматдит", яка потрапила під російський удар.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Президент Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Такі локації вже знайдені", - заявив він.
За словами премʼєра, лікарі та пацієнти дитячої лікарні будуть перевезені Київських обласних клінічних лікарень №1 та №2.
"Надаємо відповідне доручення про початок переміщення", - підкреслив він.
8 липня Київ зазнав масованого ракетного обстрілу з боку російських військ. Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок та дитячу лікарню "Охматдит".
Станом на ранок 9 липня кількість жертв та постраждалих зросла. Загинули 27 людей, серед яких 4 дитини, 117 отримали поранення.
Докладніше про тактику противника, яка його мета і коли може бути наступний масований удар, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.