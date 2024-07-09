Кабмін знайшов локації для переїзду пацієнтів "Охматдиту" після удару РФ

"Президент Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Такі локації вже знайдені", - заявив він.

За словами премʼєра, лікарі та пацієнти дитячої лікарні будуть перевезені Київських обласних клінічних лікарень №1 та №2.

"Надаємо відповідне доручення про початок переміщення", - підкреслив він.