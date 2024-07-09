Кабмин нашел локации для переезда пациентов "Охматдета" после удара РФ

"Президент Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов. Такие локации уже найдены", - заявил он.

По словам премьера, врачи и пациенты детской больницы будут перевезены в Киевские областные клинические больницы №1 и №2.

"Предоставляем соответствующее поручение о начале перемещения", - подчеркнул он.