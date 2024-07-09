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Кабмин нашел локации для переезда пациентов "Охматдета" после удара РФ

Фото: обстрел "Охматдета" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров Украины по поручению президента Владимир Зеленского нашел новые локации для размещения врачей и пациентов больницы "Охматдет", которая попала под российский удар.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Президент Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов. Такие локации уже найдены", - заявил он.

По словам премьера, врачи и пациенты детской больницы будут перевезены в Киевские областные клинические больницы №1 и №2. 

"Предоставляем соответствующее поручение о начале перемещения", - подчеркнул он. 

Обстрел Киева

8 июля Киев подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских войск. В результате атаки был поврежден жилой дом и детская больница "Охматдет".

По состоянию на утро 9 июля количество жертв и пострадавших возросло. Погибли 27 человек, среди которых 4 ребенка, 117 получили ранения.

Подробнее о тактике противника, какова его цель и когда может быть следующий массированный удар, – читайте в материале РБК-Украина.

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