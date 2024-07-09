Кабмин нашел локации для переезда пациентов "Охматдета" после удара РФ

Кабинет министров Украины по поручению президента Владимир Зеленского нашел новые локации для размещения врачей и пациентов больницы "Охматдет", которая попала под российский удар.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Президент Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов. Такие локации уже найдены", - заявил он.
По словам премьера, врачи и пациенты детской больницы будут перевезены в Киевские областные клинические больницы №1 и №2.
"Предоставляем соответствующее поручение о начале перемещения", - подчеркнул он.
8 июля Киев подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских войск. В результате атаки был поврежден жилой дом и детская больница "Охматдет".
По состоянию на утро 9 июля количество жертв и пострадавших возросло. Погибли 27 человек, среди которых 4 ребенка, 117 получили ранения.
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