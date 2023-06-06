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Кабмін значно спростив оформлення паспортів

Фото: Кабмін значно спростив оформлення паспортів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українці зможуть оформлювати паспорти за спрощеною процедурою. Кабмін ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідно до нововведень, Державна міграційна служба, її територіальні органи, закордонні дипломатичні установи матимуть доступ до Держреєстру актів цивільного стану громадян.

"Таким чином, ці органи отримуватимуть відомості про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження у формі витягу з цього реєстру", - уточнили у відомстві.

У міністерстві розповідають, що ухвалена ініціатива дозволить українцям, які в'їжджають на територію нашої країни з тимчасово окупованих територій через треті держави, швидше відновити паспортні документи.

"Також це оптимізує роботу державних органів, адже суттєво скоротиться час опрацювання запитів на отримання паспортів", - розповіли у відомстві.

Отримання паспорта України за кордоном

Зазначимо, що раніше влада України дала можливість отримати паспорт у кількох країнах Євросоюзу та Туреччини.

Державна міграційна служба вже запустила відповідні послуги.

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