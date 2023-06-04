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Українці за кордоном можуть оформити паспорт: в яких саме країнах

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Україна, Неділя 04 червня 2023 13:40
Українці за кордоном можуть оформити паспорт: в яких саме країнах Фото: українці можуть оформити паспорт в декількох країнах ЄС та Туреччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці закордоном можуть оформити та обміняти паспорт. Спеціальні центри працюють в декількох країнах ЄС та Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Державна міграційна служба України вже запустила сервіси ДП "Документ" у п'яти країнах Європи та Туреччині.

Адреси сервісних центрів

Польща:

  • Варшава: Al. Jerozolimskie 179, Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City;
  • Гданськ: Aleja Grunwaldzka 415;
  • Краків: Galeria Krakowska, Pawia 5;
  • Вроцлав: plac Grunwaldzki 22.

Чехія

  • Прага: Náměstí Republiky 656/8, Staré Mesto.

Словаччина

  • Братислава: Mlynskénivy 5A.

Іспанія

  • Мадрид: C. del Alto del Retiro;
  • Валенсія: Xàtiva (станція метро).

Німеччина

  • Берлін: Am Treptower Park 14;
  • Кельн: Breslauer Platz.

Туреччина

  • Стамбул: Лондонське шосе Е-5, паркінг за ТЦ "Аеропорт".

Які послуги можуть отримати українці за кордоном:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Також у Польщі громадяни України можуть обміняти посвідчення водія та оформити страхування.

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