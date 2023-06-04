Українці за кордоном можуть оформити паспорт: в яких саме країнах

Українці закордоном можуть оформити та обміняти паспорт. Спеціальні центри працюють в декількох країнах ЄС та Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Державна міграційна служба України вже запустила сервіси ДП "Документ" у п'яти країнах Європи та Туреччині.

Адреси сервісних центрів

Польща:

Варшава: Al. Jerozolimskie 179, Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City;

Гданськ: Aleja Grunwaldzka 415;

Краків: Galeria Krakowska, Pawia 5;

Вроцлав: plac Grunwaldzki 22.

Чехія

Прага: Náměstí Republiky 656/8, Staré Mesto.

Словаччина

Братислава: Mlynskénivy 5A.

Іспанія

Мадрид: C. del Alto del Retiro;

Валенсія: Xàtiva (станція метро).

Німеччина

Берлін: Am Treptower Park 14;

Кельн: Breslauer Platz.

Туреччина

Стамбул: Лондонське шосе Е-5, паркінг за ТЦ "Аеропорт".

Які послуги можуть отримати українці за кордоном:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Також у Польщі громадяни України можуть обміняти посвідчення водія та оформити страхування.

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