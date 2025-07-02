Кабмін змінив правила закупівлі безпілотників та засобів РЕБ: подробиці

Кабінет міністрів України змінив правила закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, а також їх компонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Внесено зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин", - йдеться у повідомленні Мельничука.

За його словами, нові правила передбачають, що істотні умови державних контрактів на виготовлення і поставку дронів та засобів РЕБ можуть змінюватися після їх укладення до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, у випадку одноразової зміни в бік збільшення ціни державного контракту, під час виконання якого на вимогу державного замовника було поліпшено його характеристики.

Відтепер у такому випадку збільшення ціни допускається не більш як на 20 відсотків початкової ціни відповідного державного контракту.

При цьому розмір прибутку виконавця договору у складі ціни в розрахунку повинен бути не більше 25 відсотків виробничої собівартості товарів, робіт та послуг.