Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків: що нового

"Внесено зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. Збільшено безперервний термін перебування водіїв транспортних засобів господарюючих суб'єктів, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом", - йдеться у повідомленні.

За словами Мельничука, наразі водіям транспортних компаній дозволено перебувати за кордоном 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.