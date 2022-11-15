Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин: что нового

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Увеличен непрерывный срок пребывания водителей транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2022 года Кабмин установил, выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более чем один раз с момента введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

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