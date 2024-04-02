Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів

За його словами, відтепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Мова про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.

В Україні з початку дії воєнного стану змінилися правила перетину кордону. Зокрема мова про військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років - вони не мають права виїхати з України.

Однак позиція Державної прикордонної служби щодо виїзду студентів-чоловіків залишається незмінною. Це пов'язано з тим, що Постанова КМУ від 27 січня 1995 року № 57 містить заборону на виїзд студентів та аспірантів, стажистів, докторантів як іноземних вищих навчальних закладів, так і українських вишів, виїзд таким студентам чи аспірантам за кордон заборонено.

Тепер же це правило буде змінено.

Нагадаємо, осінню 2023 року президент Володимир Зеленський доручив полегшити виїзд за кордон студентів не мобілізаційного віку у рамках академічної мобільності.

Варто також нагадати, що студенти в Україні одержують відстрочку від мобілізації. Детальніше про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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