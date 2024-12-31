Кабмін змінив правила перетину кордону для чоловіків від 18 до 25 років

Відтепер, для виїзду за кордон вищезгаданій категорії необхідні:

довідка, що була видана командиром військової частини, керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони;

військово-обліковий документ.

Перетин кордону в Україні

Після початку повномасштабної війни в Україні запроваджено посилений контроль на державному кордоні для забезпечення безпеки. Водночас діють обмеження на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років, за винятком певних категорій, що передбачені законом.

Кордон залишається відкритим для жінок, дітей, осіб з інвалідністю та інших категорій, що не підлягають призову. В'їзд гуманітарної допомоги та міжнародної підтримки також організовано в умовах особливого режиму. Нещодавно Кабінет міністрів постановив, що для перетину кордону відомості про водія, який перевозить гуманітарну допомогу, повинні бути внесені до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Тим часом у Верховній Раді пропонують зняти заборону на перетин кордону для українців, які є студентами іноземних навчальних закладів.