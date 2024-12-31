Кабмин изменил правила пересечения границы для мужчин от 18 до 25 лет

Кабинет министров обновил правила пересечения границы для мужчин 18-25 лет, которые служили по контракту в Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Отныне, для выезда за границу вышеупомянутой категории необходимы:

справка, выданная командиром воинской части, руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Минобороны;

военно-учетный документ.

Пересечение границы в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине введен усиленный контроль на государственной границе для обеспечения безопасности. В то же время действуют ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий, предусмотренных законом.

Граница остается открытой для женщин, детей, лиц с инвалидностью и других категорий, не подлежащих призыву. Въезд гуманитарной помощи и международной поддержки также организован в условиях особого режима. Недавно Кабинет министров постановил, что для пересечения границы сведения о водителе, который перевозит гуманитарную помощь, должны быть внесены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Тем временем в Верховной Раде предлагают снять запрет на пересечение границы для украинцев, которые являются студентами иностранных учебных заведений.