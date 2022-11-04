Кабмін змінив порядок видачі безкоштовних продуктових наборів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Так згідно з рішенням Кабміну, тепер продуктові набори зможуть отримати і ті внутрішньо переміщені особи, які мають право на отримання грошової допомоги за рахунок коштів держбюджету або в рамках допомоги від міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві знову можна отримати безкоштовні набори продуктів для ВПО та пенсіонерів. Їхня видача була тимчасово припинена після масового обстрілу енергетичної інфраструктури росіянами.

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