Кабмин изменил порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Так соглано решению Кабмина, теперь продуктовые наборы смогут получить и те внутренне перемещенные лица, которые имеют право на получение денежной помощи за счет средств госбюджета или в рамках помощи от международных организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве снова можно получить бесплатные наборы продуктов для ВПО и пенсионеров. Их выдача была временно приостановлена после массового обстрела энергетической инфраструктуры россиянами.

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