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Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку

Фото: Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів України змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку.

Про це розповів представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За даними Мельничука, внесено зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, якими передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної допомоги проводиться з урахуванням виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання матеріальної допомоги.

Тим часом, як обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на таку відпустку.

Ми також писали, що Кабмін запровадив електронний документообіг для проходження військово-лікарської комісії. Це значно спростить процедуру оформлення відпусток і звільнення військових.

Усе, що треба знати про нововведення, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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