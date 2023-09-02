RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск

Фото: Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров Украины изменил порядок исчисления средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По данным Мельничука, внесены изменения в порядок исчисления средней заработной платы, которыми предусмотрено, что исчисление средней заработной платы для предоставления материальной помощи производится с учетом выплат за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления материальной помощи.

Между тем, в качестве исчисления средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска производится с учетом выплат за рабочий год, в котором возникло право на такой отпуск.

Мы также писали, что Кабмин ввел электронный документооборот для прохождения военно-врачебной комиссии. Это значительно упростит процедуру оформления отпусков и увольнения военных.

Все, что нужно знать о нововведениях, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News