Кабмін зменшить кількість підприємств, які не можна відключати за борги на балансуючому ринку електроенергії

За його словами, є доопрацьована ініціатива, яку разом з керівником НЕК "Укренерго" вже представили прем'єр-міністру й отримали попередню позитивну реакцію.

"Найближчим часом ми повернемося до її обговорення із залученням Міненерго та ключових учасників ринку. Сподіваюся, впродовж березня-квітня ми отримаємо рішення уряду про визначення переліку критичних споживачів та порядку забезпечення таких споживачів електроенергією. Цей перелік не має бути великим", - зазначив Бойко.

На його погляд, органи місцевого самоврядування не повинні формувати переліки споживачів, яких не можна відключати, бо, як показала практика, формування таких переліків на місцях зазвичай не були прозорими та обґрунтованими.

За словами Бойка, якщо об'єктивно визначати критично важливих споживачів, то це підприємства водопостачання, теплопостачання, можливо, держашахти.

"Цей перелік може дещо розширитися, але основна ідея в тому, щоб він був обмежений, а логіка його формування - максимально чіткою, прозорою і обґрунтованою", - уточнив він.

За оцінками Бойка, кількість споживачів, які зможуть претендувати на статус критичних, становить від 60 до 200.

Він також зазначив, що надання таким споживачам гарантованого електропостачання має збалансуватися і зобов'язаннями, наприклад - обмеженням на вільне розпорядження коштами, що надходять на рахунок таких споживачів.

"Наприклад, водоканал збирає кошти зі своїх споживачів, але вони перед тим, як потрапити на рахунок підприємства, зараховуються на окремий рахунок в казначействі, де якусь частину, наприклад 50%, перераховують постачальнику за електроенергію. Це не гарантує відсутності боргів, але унеможливлює відверті зловживання, коли такі споживачі часом не платять за електроенергію взагалі. З іншого боку, такий підхід не призводить до паралічу операційної діяльності критичного споживача, адже частина коштів все ж спрямовується на його звичайні, необтяжені обмеженнями рахунки", - пояснив Бойко.

Нагадаємо, раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що борги на балансуючому ринку продовжують зростати, тому що є 5,5 тис. споживачів, які не платять за електроенергію, але їх заборонено відключати.