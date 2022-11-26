Кабмін збирається в наступному році звільнити випускників шкіл від ДПА

Так, Кабміном було прийнято проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року", яким і передбачається внести такі зміни.

Встановлено, що прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався в 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік.