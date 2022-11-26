Кабмин собирается в следующем году освободить выпускников школ от ГИА

Кабинет министров принял проект закона, которым предусматривается отмена прохождения государственной итоговой аттестации для выпускников 2022-2023 учебного года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Так, Кабмином был принят проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года", которым предусматривается внести такие изменения.
Установлено, что прием в высшее и профессиональное высшее образование на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра, который осуществлялся в 2022 году в особом порядке, определенном Министерством образования и науки, продолжается на 2023 год.
Напомним, в Украине предлагают провести усовершенствованное Национальное мультипредметное тестирование (НМТ) в 2023 году как альтернативу внешнему независимому оцениванию (ВНО) в условиях продолжающегося военного положения и российской войны.