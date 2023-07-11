Кабмін збільшив кількість бюджетних місць для низки спеціальностей: що відомо

Кількість бюджетних місць для підготовки медиків і соціальних працівників зросте вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Сьогодні наша держава потребує більше реабілітологів, більше психологів, більше соціальних працівників", - повідомив Шмигаль.

За його словами, Кабінет міністрів врахував це у держзамовленні на підготовку фахівців у 2023 році.

"Для Міністерства охорони здоров’я збільшуємо кількість бюджетних місць на понад тисячу", - розповів прем'єр.

Він також повідомив, що так само буде збільшено й бюджетні місця для набору соціальних працівників.

"Далі будемо реалізовувати зміни в системі держзамовлень, аби мати достатню кількість саме тих спеціалістів, яких Україна потребує зараз і потребуватиме у майбутньому", - додав глава уряду.

Бюджетні місця для абітурієнтів у 2023 році

За словами заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка, 30-40% абітурієнтів матимуть змогу потрапити на навчання коштом держави.

Молодший бакалавр - близько 35 тисяч бюджетних місць

Бакалавр - 77 тисяч бюджетних місць денної форми, 9 тисяч заочної форми

Медичні спеціальності - близько 1,5 місць

Майстер - 30 тисяч місць

Заступник міністра уточнив, що серед бюджетних місць орієнтовно 15-20% віддадуть пільговим категоріям.

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