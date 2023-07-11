Кабмин увеличил количество бюджетных мест для ряда специальностей: что известно

Количество бюджетных мест для подготовки медиков и социальных работников вырастет уже в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

"Сегодня наше государство нуждается в большем количестве реабилитологов, больше психологов, больше социальных работников", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, Кабинет министров учел это в госзаказе на подготовку специалистов в 2023 году.

"Для Министерства здравоохранения увеличиваем количество бюджетных мест более чем на тысячу", - рассказал премьер.

Он также сообщил, что так же будут увеличены и бюджетные места для набора социальных работников.

"Дальше будем реализовывать изменения в системе госзаказов, чтобы иметь достаточное количество именно тех специалистов, в которых Украина нуждается сейчас и будет нуждаться в будущем", - добавил глава правительства.

Бюджетные места для абитуриентов в 2023 году

По словам заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, 30-40% абитуриентов смогут попасть на обучение на средства государства.

Младший бакалавр - около 35 тысяч бюджетных мест

Бакалавр - 77 тысяч бюджетных мест дневной формы, 9 тысяч заочной формы

Медицинские специальности - около 1,5 мест

Мастер - 30 тысяч мест

Замминистра уточнил, что среди бюджетных мест ориентировочно 15-20% отдадут льготным категориям.

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