Кабмин завтра может собраться на внеочередное заседание. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня на заседании министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что есть проект постановления о карантине в Украине.

"Проект постановления. Предлагается изложить в новой редакции, которой на территории Украины введен карантин и установлены ограничительные меры. В частности, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, предполагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных вмешательств - домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 60-ти лет. Ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановки общественного транспорта ", - заявил Степанов.

Министр отметил, что вместе с тем в постановлении уточняется перечень случаев, когда не применятся запрет, они предусмотрены карантином.

"Берем сутки на доработку (постановления, - ред.). При необходимости завтра у нас будет внеочередное заседание, возможность провести", - заявил Шмыгаль.

Напомним,мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой принять шаги, которые помогут властям на местах контролировать меры ограничения из-за коронавируса. Мэр города также просит принять жесткие ограничения по посещению парков, скверов, детских площадок, работе некоторых предприятий.