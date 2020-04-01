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Кличко просит Кабмин ужесточить карантин

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 12:37
Кличко просит Кабмин ужесточить карантин
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко просит принять жесткие ограничения по посещению парков, скверов, детских площадок

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой принять шаги, которые помогут властям на местах контролировать меры ограничения из-за коронавируса. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Мэр города также просит принять жесткие ограничения по посещению парков, скверов, детских площадок, работе некоторых предприятий.

"Хочу также обратиться к правительству. Примите пожалуйста шаги, которые помогут на местах контролировать соблюдение мер ограничений. Принять жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий", - заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что более половины киевлян, у которых коронавирус подтвердился за прошедшие сутки, за пределы Украины не выезжали, они были инфицированы в стране.

Отметим, в Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с воспалением легких (пневмонией).

Напомним, по последним данным Минздрава в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса. В частности, умерли четыре человека.

Ранее сообщалось, что за первое нарушение режима карантина в Киеве из-за коронавируса будет штраф - 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

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