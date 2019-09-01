Кабмин завтра соберется на первое рабочее заседание

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Заседание Кабмина начнется в 14:00 в Доме правительства

Под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука завтра, 2 сентября, состоится заседание правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Заседание начнется в 14:00 в Доме правительства.

"2 сентября председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства. Начало: 14:00", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, встретится с руководством нового Кабинета министров. Завтра глава государства встретится с руководством нового парламента, Кабинета министров и правоохранительных органов. Встреча начнется в 12:00 в Офисе президента.

РБК-Украина писало, что 29 августа во время своего первого заседания Верховная рада 9-го созыва утвердила состав нового правительства. Новый состав Кабмина поддержал 281 народный депутат. Народные депутаты, которые стали членами правительства, написали заявления об отказе от депутатского мандата. Их зачитал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Добавим, ранее Верховная Рада назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука. За его назначение проголосовали 290 парламентариев.