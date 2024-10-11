UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Кабмін затвердив продаж найбільшого заводу з видобування титанових руд

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні відбувся аукціон з приватизації державної Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Це найбільший в країні завод з видобування титанових руд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Цього тижня також відбувся аукціон з приватизації державної Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Це найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд", - розповів Шмигаль.

За його словами, переможець аукціону запропонував ціну в 4 мільярди доларів. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 мільйонів гривень у технічну модернізацію підприємства. 

"Сьогодні Уряд ухвалює рішення про продаж державного пакета акцій ОГХК за цю суму.  Приватизація державних підприємств - це важливий елемент розвитку нашої економіки та збільшення інвестицій. Це також прозорість та зменшення корупційних ризиків, що є системною політикою", - розповів Шмигаль.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у 2022 році український суд заарештував ГЗК росіянина Шелкова, який постачав у РФ стратегічну продукцію.

А вже у 2023 році Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення щодо російського мільярдера та стягнула в дохід України частину його нерухомого та рухомого майна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальПриватизація держпідприємств