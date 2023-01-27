Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних

Сьогодні, 27 січня, Кабінет міністрів України затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів України у Верховній раді України Тараса Мельничука.

Також рішенням Кабінету міністрів було встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобовʼязаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.

В Кабміні сьогодні затвердили:

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Також ми повідомляли, що Кабінет міністрів України на засіданні 30 грудня ухвалив рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання для військовозобов'язаних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.