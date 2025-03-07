Кабмін затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міноборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони .

В Міноборони додали, що вони продовжують реформу оборонних закупівель, щоб українська армія отримувала необхідне оперативно, якісно та відповідно до сучасних стандартів.

"Їхня експертиза сприятиме ефективній та прозорій роботі Агенції оборонних закупівель, яка є ключовим інструментом для забезпечення Сил оборони України", - зауважили в Міноборони.

Станіслав Гайдер - екс-заступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток. Міністерство оборони України наголосило, що він має досвід у сфері запобігання корупції.

Іван Гаврилюк - перший заступник міністра оборони та фахівець у сфері військової логістики, який, за словами Міноборони, глибоко розуміє процеси забезпечення Збройних Сил України.

За поданням міністра оборони, до складу Наглядової ради як представники держави увійшли Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер .

Скандали з оборонними закупками

Зауважимо, що Міністерство оборони України нещодавно опинилося в центрі скандалу через підозри в неефективному використанні бюджетних коштів та затримках у постачанні необхідного озброєння для Збройних сил України.

Зокрема, виявлено, що Агенція оборонних закупівель Міноборони закуповувала протитанкові міни, виготовлені ще в 1941 році, за ціною близько 600 євро за одиницю.

Крім того, мережею ширилась інформація, що АОЗ нібито не використовувала значну частину свого бюджету, що призвело до затримок у постачанні необхідних боєприпасів та іншого озброєння для ЗСУ.

Наприкінці січня Агенція оборонних закупівель заявила про тиск на наглядову раду.

Зауважимо, що вчора Міноборони призначило директора Агенції оборонних закупівель.

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