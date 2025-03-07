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Кабмін затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міноборони

Україна, П'ятниця 07 березня 2025 19:27
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Кабмін затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міноборони Фото: Кабмін затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель МОУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет Міністрів України затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

За поданням міністра оборони, до складу Наглядової ради як представники держави увійшли Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер.

Що відомо про Гаврилюка Гайдера

Іван Гаврилюк - перший заступник міністра оборони та фахівець у сфері військової логістики, який, за словами Міноборони, глибоко розуміє процеси забезпечення Збройних Сил України.

Станіслав Гайдер - екс-заступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток. Міністерство оборони України наголосило, що він має досвід у сфері запобігання корупції.

Фото: Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер (t.me/ministry_of_defense_ua)

"Їхня експертиза сприятиме ефективній та прозорій роботі Агенції оборонних закупівель, яка є ключовим інструментом для забезпечення Сил оборони України", - зауважили в Міноборони.

В Міноборони додали, що вони продовжують реформу оборонних закупівель, щоб українська армія отримувала необхідне оперативно, якісно та відповідно до сучасних стандартів.

Скандали з оборонними закупками

Зауважимо, що Міністерство оборони України нещодавно опинилося в центрі скандалу через підозри в неефективному використанні бюджетних коштів та затримках у постачанні необхідного озброєння для Збройних сил України.

Зокрема, виявлено, що Агенція оборонних закупівель Міноборони закуповувала протитанкові міни, виготовлені ще в 1941 році, за ціною близько 600 євро за одиницю.

Крім того, мережею ширилась інформація, що АОЗ нібито не використовувала значну частину свого бюджету, що призвело до затримок у постачанні необхідних боєприпасів та іншого озброєння для ЗСУ.

Наприкінці січня Агенція оборонних закупівель заявила про тиск на наглядову раду.

Зауважимо, що вчора Міноборони призначило директора Агенції оборонних закупівель.

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