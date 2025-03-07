Кабмин утвердил новых членов Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

В Минобороны добавили, что они продолжают реформу оборонных закупок, чтобы украинская армия получала необходимое оперативно, качественно и в соответствии с современными стандартами.

"Их экспертиза будет способствовать эффективной и прозрачной работе Агентства оборонных закупок, которое является ключевым инструментом для обеспечения Сил обороны Украины", - отметили в Минобороны.

Станислав Гайдер - экс-заместитель министра обороны, который отвечал за институциональное развитие. Министерство обороны Украины отметило, что он имеет опыт в сфере предотвращения коррупции.

Иван Гаврилюк - первый заместитель министра обороны и специалист в сфере военной логистики, который, по словам Минобороны, глубоко понимает процессы обеспечения Вооруженных Сил Украины.

По представлению министра обороны, в состав Наблюдательного совета как представители государства вошли Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер .

Скандалы с оборонными закупками

Заметим, что Министерство обороны Украины недавно оказалось в центре скандала из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств и задержках в поставках необходимого вооружения для Вооруженных сил Украины.

В частности, выявлено, что Агентство оборонных закупок Минобороны закупало противотанковые мины, изготовленные еще в 1941 году, по цене около 600 евро за единицу.

Кроме того, по сети распространялась информация, что АОЗ якобы не использовало значительную часть своего бюджета, что привело к задержкам в поставках необходимых боеприпасов и другого вооружения для ВСУ.

В конце января Агентство оборонных закупок заявило о давлении на наблюдательный совет.

Заметим, что вчера Минобороны назначило директора Агентства оборонных закупок.

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