Кабмін затвердив норматив відрахувань до бюджету з винятками для восьми держпідприємств

Кабінет міністрів затвердив базовий норматив відрахування частки прибутку державних підприємств, що спрямовується на виплату дивідендів за 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 квітня 2023 р. № 358 .

Водночас господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарські товариства, 50% і більше акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100%, можуть приймати рішення щодо відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами їх фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі більшому, ніж визначено постановою.

Норматив складе 50% від прибутку (за умови спрямування 30% чистого прибутку на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії Російської Федерації).

Нагадаємо, чистий прибуток державного ПриватБанку за 2022 рік склав 30,25 млрд гривень. Це на 4,80 млрд гривень менше, ніж у 2021 році (35,05 млрд гривень).

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