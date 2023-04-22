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Кабмін затвердив норматив відрахувань до бюджету з винятками для восьми держпідприємств

Фото: уряд затвердив норматив дивідендів для держпідприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив базовий норматив відрахування частки прибутку державних підприємств, що спрямовується на виплату дивідендів за 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 квітня 2023 р. № 358.

Норматив складе 50% від прибутку (за умови спрямування 30% чистого прибутку на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії Російської Федерації).

Водночас для таких наступних підприємств норматив складе:

  • Ощадбанк - 30%.
  • НАК "Нафтогаз України" - 30%, решту коштів від чистого прибутку спрямовувуються на закупівлю природного газу, що видобувається на території України;
  • "Укргідроенерго" - 30% (за умови спрямування 50% чистого прибутку на відновлення зруйнованого та пошкодженого майна внаслідок ракетних ударів Російської Федерації);
  • "Українська фінансова житлова компанія" - 30% (за умови спрямування 50% чистого прибутку на фінансування доступного іпотечного кредитування);
  • "Українське Дунайське пароплавство" - 30% (за умови спрямування 50% чистого прибутку на оновлення флоту);
  • "ПриватБанк" - 80%;
  • "Украгролізинг" - 80%;
  • "Будівельна компанія "Укрбуд" - 95%.

Водночас господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарські товариства, 50% і більше акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100%, можуть приймати рішення щодо відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами їх фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі більшому, ніж визначено постановою.

Нагадаємо, чистий прибуток державного ПриватБанку за 2022 рік склав 30,25 млрд гривень. Це на 4,80 млрд гривень менше, ніж у 2021 році (35,05 млрд гривень).

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