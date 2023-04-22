Кабмін затвердив норматив відрахувань до бюджету з винятками для восьми держпідприємств

Кабінет міністрів затвердив базовий норматив відрахування частки прибутку державних підприємств, що спрямовується на виплату дивідендів за 2022 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 квітня 2023 р. № 358.
Норматив складе 50% від прибутку (за умови спрямування 30% чистого прибутку на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії Російської Федерації).
Водночас для таких наступних підприємств норматив складе:
Водночас господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарські товариства, 50% і більше акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100%, можуть приймати рішення щодо відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами їх фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі більшому, ніж визначено постановою.
Нагадаємо, чистий прибуток державного ПриватБанку за 2022 рік склав 30,25 млрд гривень. Це на 4,80 млрд гривень менше, ніж у 2021 році (35,05 млрд гривень).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.