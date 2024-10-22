Кабмін затвердив меморандум із Туреччиною щодо оборонної співпраці

22 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив Меморандум про взаєморозуміння з Урядом Турецької Республіки. Він стосується взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Цей Меморандум сприятиме розвитку співпраці між Україною та Туреччиною у сфері оборони, зокрема в частині закупівлі оборонної продукції. Основною метою є зміцнення оборонної промисловості обох держав шляхом взаємного визнання якості оборонних товарів і послуг.

Документ був підписаний 8 березня 2024 року в Стамбулі.

Візит Зеленського до Туреччини

8 березня президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Туреччини, супроводжуваний міністром оборони Рустемом Умєровим.

Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом основною темою обговорення було визволення українських полонених. Ердоган заявив, що Туреччина готова стати майданчиком для мирного саміту щодо війни в Україні, на який планує запросити і представників Москви.

Він підкреслив, що Туреччина з самого початку конфлікту робила внесок у мирне врегулювання на основі переговорів і продовжує підтримувати цей процес. "Ми готові організувати мирний саміт за участю Росії", — зазначив Ердоган.

Зеленський відреагував на пропозицію, заявивши, що Україна не бачить можливості участі представників Росії в такому саміті.

Крім того, під час візиту була підписана угода між Україною та Туреччиною про створення системи електронного обміну інформацією між митними органами двох країн. Також президент України передав турецькій стороні список українських полонених, яких утримує Росія, серед яких і репресовані кримські татари.

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