Кабмін затвердив держбюджет-2025: що стало пріоритетом

"Уряд затвердив проект державного бюджету на 2025 рік! Попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно. Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн гривень", - написав Шмигаль.

За його словами, пріоритет цього бюджету дуже чіткий - це оборона та безпека нашої країни. Він зауважив, що всі внутрішні ресурси будуть направлятись на ці цілі.

Пріоритети держбюджету на 2025 рік

За даними прем'єр-міністра, першим пріоритетом буде оборонна здатність. Наступного року видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн гривень. Основний їх напрямок - на українську зброю, техніку, дрони.

Другий пріоритет - це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 млрд гривень буде виділено на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 млрд гривень буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд гривень на освіту.

Третій пріоритет - підтримка регіонів та бізнесу. Кабмін продовжить допомагати місцевим бюджетам коштом дотацій та субвенцій. Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма єОселя.

Новим у бюджеті на наступний рік стане реалізація моделі управління публічними інвестиційними проектами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики.

"Головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла. Дякую всім, хто бореться заради цього", - підкреслив Шмигаль.