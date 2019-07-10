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В Украине запустили пилотный проект е-малыш


Украинцы смогут получить 10 базовых услуг от государства, связанных с рождением ребенка

Кабинет министров Украины принял решение о введении в Украине пилотного проекта е-малыш по упрощению получения услуг при рождении ребенка. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Минюста отметил, что данная услуга позволит родителям получить 10 базовых услуг от государства, связанных с рождением ребенка.

"Правительство подало законопроект в парламент и на уровне закона закрепило сервис е-малыш... Техническая подготовка данного сервиса требует определенного времени, мы сегодня принимаем решение правительства о введении пилотного проекта е-малыш, который даст возможность... все технические решения подготовить до 1 января 2020 года, чтобы первые новорожденные украинские граждане в январе 2020 года могли воспользоваться этим сервисом", - сообщил Петренко.

Глава Минюста также добавил, что услугу можно будет получить либо в электронном формате, или в любом из 700 центров предоставления админуслуг по всей территории Украины.

По словам министра, проект е-малыш упростит получение услуг по:

  • государственной регистрации рождения ребенка;
  • регистрации места проживания ребенка;
  • внесению сведений о ребенке в реестр пациентов;
  • регистрации в государственном реестре налогоплательщиков;
  • назначению государственной помощи при рождении ребенка;
  • выдаче удостоверения родителям многодетных семей;
  • назначению помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил изменения в законодательные акты для создания благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка.

Как писало РБК-Украина, ранее анонсировалось, что в Украине внедрят электронную услугу е-малыш. Планировалось, что семьи благодаря этой услуге смогут оформить документы на ребенка, пособие, другие документы в режиме онлайн.

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