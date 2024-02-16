Кабмін запускає "Український щит". Шмигаль обіцяє більше зброї, ракет і не тільки

За його словами, план дій уряду - це майже 450 завдань. Це законопроекти, програми, постанови.

"Перший пріоритет залишається без змін - обороноздатність, а також безпека для наших громадян. Це програма "Український щит"", - сказав він.

Як заявив Шмигаль, усі внутрішні ресурси направляються на посилення оборони.

"Більше зброї та техніки. Більше дронів. Більше ракет. Більше снарядів. Обладнані оборонні рубежі", - сказав прем’єр.

Шмигаль повідомив, що серед важливих завдань - це локалізація виробництва та ремонту зброї і техніки, Створення спеціального режиму для підприємств "оборонки", пільги та державні гарантії.

"Ставка на приватний сектор. Ставка на нові технології та розробки", - додав він

Також уряд планує гуманітарне розмінування. "Збільшуємо кількість підрозділів та кількість піротехніків ДСНС щонайменше на 200 людей. Створюємо ринок гуманітарного розмінування. Будемо компенсувати витрати за розмінування земель сільськогосподарського призначення", - повідомив Шмигаль.

У сфері співпраці з НАТО передбачені системні зміни та імплементація стандартів Альянсу в усіх сферах: від закупівель до управління.

"Громадська безпека. Підвищуємо її на всіх рівнях. Продовжуємо будівництво укриттів. У 120 громадах з’являться спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі. Буде працювати система екстреної допомоги населенню на всій території України", - додав прем’єр.

Видатки бюджету на оборону

Згідно із законом про держбюджет на 2024 рік, доходи становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень. Витрати – 3 трлн 355 млрд грн, дефіцит 1 трлн 571,5 млрд грн, який покриватиметься в основному за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони та безпеки – 1 трлн 692,6 млрд гривень. Це становить 22,1% ВВП.

Як зазначив у листопаді 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у бюджеті чітко розставлені пріоритети: "Усі наші внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога".

За його словами, практично 50% витрат піде на оборону та безпеку України. "Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде до армії", - сказав він.