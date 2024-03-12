ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін запровадив виплати дітям загиблих захисників та встановив розмір

Київ, Вівторок 12 березня 2024 18:08
UA EN RU
Кабмін запровадив виплати дітям загиблих захисників та встановив розмір Фото: Кабмін запровадив виплати дітям загиблих захисників та встановив розмір (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників. Їм платитимуть від 6100 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Згідно з рішенням Кабміну, було встановлено адресну допомогу дітям, яким надали статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, годувальник яких не входив до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинув (зник безвісти) під час участі в обороні країни.

Дітям віком від 1 до 15 років в залежності від віку встановлюють такі виплати: не менше 7 800 гривень - на одну дитину, не менше 6 100 гривень - кожній дитині, якщо у сім'ї двоє або більше дітей.

Виплати для українців

Нагадаємо, з 1 березня українцям перерахували страхові виплати, зокрема державної допомоги, що виплачується на підставі нещасних випадків на виробництвах.

Також ми писали, що з 1 березня на виплати за новою заявою можуть претендувати ті безробітні ВПО, які зареєструвалися у Центрі зайнятості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виплати Діти
NEWS
Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ
Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог