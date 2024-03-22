Кабмін збільшив виплати на дітей без батьківського піклування: який розмір

На засіданні Кабміну, 22 березня, було прийнято рішення розширити список дітей, які мають право на допомогу від держави. Зокрема, тепер будуть враховувати потреби у фінансовій підтримці сім’ї, яка приймає дитину ДО набуття статусу прийомні сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу.

Розмір виплати:

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину*,

3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, на кожну дитину з інвалідністю.

Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Як отримати допомогу

Звернутися до із заявою про призначення такої допомоги на 6 місяців може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей.

Звертатися за допомогою можна буде з моменту набрання чинності постановою.

Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:

помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);

перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;

перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;

перебуває у полоні держави-агресора;

позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором.

Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Тимчасова допомога виплачуватиметься органом соціального захисту населення на особовий рахунок отримувача в уповноваженому банку, який він вказав при заповненні заяви. Також вона може виплачуватися у відділенні пошти за місцем проживання.

Довідково прожитковий мінімум

1. для дітей до 6 років – 2563 грн, відповідно:

2,5 прожиткових мінімуми – 6 407,5 грн;

3,5 прожиткових мінімуми – 8 970,5 грн,

2. для дітей від 6 до 18 років – 3196 грн, відповідно:

2,5 прожиткових мінімуми – 7 990 грн;

3,5 прожиткових мінімуми – 11 186 грн.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як в Україні отримати статус багатодітної сім'ї.