Кабмін збільшив виплати на дітей без батьківського піклування: який розмір

Кабінет міністрів України запровадив виплату тимчасової допомоги на дітей, які залишились без батьківського піклування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
На засіданні Кабміну, 22 березня, було прийнято рішення розширити список дітей, які мають право на допомогу від держави. Зокрема, тепер будуть враховувати потреби у фінансовій підтримці сім’ї, яка приймає дитину ДО набуття статусу прийомні сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу.
Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
Звернутися до із заявою про призначення такої допомоги на 6 місяців може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей.
Звертатися за допомогою можна буде з моменту набрання чинності постановою.
Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:
Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.
Тимчасова допомога виплачуватиметься органом соціального захисту населення на особовий рахунок отримувача в уповноваженому банку, який він вказав при заповненні заяви. Також вона може виплачуватися у відділенні пошти за місцем проживання.
1. для дітей до 6 років – 2563 грн, відповідно:
2. для дітей від 6 до 18 років – 3196 грн, відповідно:
Раніше РБК-Україна пояснювало, як в Україні отримати статус багатодітної сім'ї.
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