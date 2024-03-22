Кабмин увеличил выплаты на детей без родительской опеки: какой размер

На заседании Кабмина, 22 марта, было принято решение расширить список детей, имеющих право на помощь государства. В частности, теперь будут учитывать потребности в финансовой поддержке семьи, принимающей ребенка к приобретению статуса приемные семьи или детского дома семейного типа.

Размер выплаты:

2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка*,

3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, на каждого ребенка с инвалидностью.

Объем выплат равен тому, какой государство выплачивает в поддержку детей, уже имеющих статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Как получить помощь

Обратиться к заявлению о назначении такой помощи на 6 месяцев может человек, к которому временно устроен ребенок, если эта семья постоянно проживает в Украине. Временное устройство оформляется приказом Службы по делам детей.

Обращаться за помощью можно будет с момента вступления в силу постановления.

Основаниями могут быть случаи, когда родители или один из родителей:

умер или погиб (а другой родитель не исполняет своих обязанностей);

находится во временной оккупации, окружении;

находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признанный таковым;

находится в плену государства-агрессора;

лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором.

Также выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.

Временное пособие будет выплачиваться органом социальной защиты населения на лицевой счет получателя в уполномоченном банке, который он указал при заполнении заявления. Также он может выплачиваться в отделении почты по месту жительства.

Справочно прожиточный минимум

1. для детей до 6 лет – 2563 грн, соответственно:

2,5 прожиточных минимума – 6 407,5 грн;

3,5 прожиточных минимума – 8 970,5 грн,

2. для детей от 6 до 18 лет – 3196 грн, соответственно:

2,5 прожиточных минимума – 7 990 грн;

3,5 прожиточных минимума – 11 186 грн.

Ранее РБК-Украина объясняла, как получить статус многодетной семьи в Украине.