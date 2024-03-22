Кабмин увеличил выплаты на детей без родительской опеки: какой размер

Кабинет министров Украины ввел выплату временной помощи на детей, оставшихся без родительской опеки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
На заседании Кабмина, 22 марта, было принято решение расширить список детей, имеющих право на помощь государства. В частности, теперь будут учитывать потребности в финансовой поддержке семьи, принимающей ребенка к приобретению статуса приемные семьи или детского дома семейного типа.
Объем выплат равен тому, какой государство выплачивает в поддержку детей, уже имеющих статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Обратиться к заявлению о назначении такой помощи на 6 месяцев может человек, к которому временно устроен ребенок, если эта семья постоянно проживает в Украине. Временное устройство оформляется приказом Службы по делам детей.
Обращаться за помощью можно будет с момента вступления в силу постановления.
Основаниями могут быть случаи, когда родители или один из родителей:
Также выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.
Временное пособие будет выплачиваться органом социальной защиты населения на лицевой счет получателя в уполномоченном банке, который он указал при заполнении заявления. Также он может выплачиваться в отделении почты по месту жительства.
1. для детей до 6 лет – 2563 грн, соответственно:
2. для детей от 6 до 18 лет – 3196 грн, соответственно:
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