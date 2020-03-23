Кабмин запретил гражданам покидать Украину с туристической целью

Кабинет министров Украины принял решение о запрете гражданам покидать территорию страны с туристической целью со вторника, 24 марта, для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

При этом он отметил, что деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", - будет прекращена.

"Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство запретило экспорт спирта из Украины. На выездах со спиртзаводов специальные посты должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт.

Кроме того, решением правительства в стране закрываются все аэропорты, кроме международного аэропорта "Борисполь". В Кабмине это называют вынужденной мерой для предотвращения распространения коронавируса.