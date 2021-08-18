UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин заменил модель "товарного" ПСО на рынке электроэнергии на "финансовое"

Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Кабинет министров постановлением от №859 изменил порядок возложения специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Фактически Кабмин решил с октября заменить модель "товарного" ПСО, которая действует сейчас, на "финансовое".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной".

Как отмечается в материале, такую замену можно назвать новым этапом перехода к рынку.

"Переход на финансовую модель ПСО, кроме внутренних стейкхолдеров, всегда считался приоритетной задачей со стороны МВФ, USAID, Энергетического сообщества, ЕБРР и других западных партнеров Украины", - отметили РБК-Украина в Минэнерго.

Суть модели в том, что весь объем электроэнергии будет реализовываться на рынке производителями, в том числе и теми, кто продает ее потом населению.

"Такая модель ПСО обеспечивает полноценное функционирование рынка, поскольку ни один из его сегментов искусственно от него не отделяется, а э/э вне рынка не потребляется, в отличие от товарной модели ПСО, при которой вся э/э, потребляемая населением, не является частью рынка", - отмечается в комментарии.

Напомним, Кабинет министров Украины обнародовал постановление о порядке возложения специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины