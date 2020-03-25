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Кабмін планує з п'ятниці повністю закрити кордон України для пасажирських перевезень

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 13:52
Кабмін планує з п'ятниці повністю закрити кордон України для пасажирських перевезень
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Рішення Кабмін прийме до 27 березня

До кінця дня п'ятниці, 27 березня Кабмін зупине будь-який рух через кордон України з будь-якої сторони в зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Шмигаль, джерелом попадання коронавірусу в Україну єпотік громадян з-за кордону.

"Окремо пропонується розробити план по закриттю кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень. В цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом попадання коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону і цей потік продовжується, і це посилює, і збільшує кількість людей, заражених на цю інфекцію", - зазначив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив на 30 днів карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також Денис Шмигаль заявив, що, якщо ситуацію з коронавірусом подолають в Україні скоріше 30 днів, то уряд буде окремо приймати рішення щодо карантину.

Додамо, Міністерство охорони здоров'я підтвердило четверту смерть від коронавірусу в Україні: в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.

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