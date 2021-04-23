Кабмин выделит 274,2 млн гривен на поддержку пострадавших от домашнего насилия

Средства предоставят в соответствии с постановлением Кабинета министров от 21 апреля "Об утверждении порядка и условий предоставления в 2021 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание сети специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола".

"Для расширения сети специализированных служб поддержки пострадавших в государственном бюджете предусмотрено 274,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

За счет субвенции могут быть созданы следующие виды служб поддержки:

приюты,

дневные центры (с кризисными комнатами для круглосуточного пребывания или без кризисных комнат),

консультативные службы.

Также предусмотрено приобретение автомобилей для мобильных бригад, созданных при приютах.

Документы принимаются к рассмотрению в течение 30 рабочих дней с момента обнародования постановления.