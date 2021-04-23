Кабмін виділить 274,2 млн гривень на підтримку постраждалих від домашнього насильства

На створення служб підтримки постраждалих від домашнього насильства виділять 274,2 млн гривень. Міністерство соцполітики розпочинає прийом документів від місцевої влади для надання їм відповідної субвенції з державного бюджету.
Кошти нададуть відповідно до постанови Кабінету міністрів від 21 квітня "Про затвердження порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі".
"Для розширення мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб у державному бюджеті передбачено 274,2 млн гривень", - сказано у повідомленні.
За рахунок субвенції можуть бути створені наступні види служб підтримки:
Також передбачене придбання автомобілів для мобільних бригад, які створені при притулках.
Документи приймаються до розгляду протягом 30 робочих днів з моменту оприлюднення постанови.
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