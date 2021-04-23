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Кабмін виділить 274,2 млн гривень на підтримку постраждалих від домашнього насильства

Автор: Юлія Струк

На створення служб підтримки постраждалих від домашнього насильства виділять 274,2 млн гривень. Міністерство соцполітики розпочинає прийом документів від місцевої влади для надання їм відповідної субвенції з державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Кошти нададуть відповідно до постанови Кабінету міністрів від 21 квітня "Про затвердження порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі".

"Для розширення мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб у державному бюджеті передбачено 274,2 млн гривень", - сказано у повідомленні.

За рахунок субвенції можуть бути створені наступні види служб підтримки:

  • притулки,
  • денні центри (з кризовими кімнатами для цілодобового перебування або без кризових кімнат),
  • консультативні служби.

Також передбачене придбання автомобілів для мобільних бригад, які створені при притулках.

Документи приймаються до розгляду протягом 30 робочих днів з моменту оприлюднення постанови.

Нагадаємо, Національна поліція збільшила кількість спецгруп із реагування на домашнє насильство. Число груп зросло з 45 до 55.

Як писало РБК-Україна, в Україні планують посилити відповідальність за домашнє насильство. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №3908-1.

Також ми повідомляли, що у державі можуть збільшити штрафи за домашнє насильство в сотні разів.

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