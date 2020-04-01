Кабмин выделит более 26 млн гривен для выплаты семьям погибших в АТО

Кабинет министров одобрил выплату разовой денежной помощи на общую сумму 26,5 млн гривен членам семей лиц, погибших в АТО, и людям, которые получили инвалидность во время участия в указанной операции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram премьер-министра Денис Шмыгаля.

В частности, Кабмин поддержал предложение Министерства ветеранов.

"Кабмин поддержал предложение выделить Минветеранов 26,5 млн грн для выплаты разовой денежной помощи членам семей лиц, погибших в АТО, и людям, стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции", - написал глава правительства.

Кроме того, КМУ перечислил размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. Выполнение этой нормы предусмотрено законодательством. Так, правительство приняло решение установить коэффициент пересчета с 1 марта 2020 года в размере 1,11.

Напомним, осенью 2019 года Кабинет министров Украины выделил 200 млн гривен на приобретение жилья для ветеранов АТО и переселенцев.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль анонсировал, что Кабмин завтра может собраться на внеочередное заседание.